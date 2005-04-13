Die Rettungsflieger
Folge 6: Grüße nach Singapur
44 Min.Folge vom 13.04.2005Ab 12
Der erste Einsatz führt das SAR 71 Team nach Steilshoop. Der Comic-Zeichner Jürgen hatte noch schnell Frühstück für seine kleine Tochter eingekauft und ist auf dem Rückweg in ein Auto gelaufen. Sabine und Jonny versorgen den bewusstlosen Mann ohne Papiere so gut es geht. Die Polizei weiß aber nur, dass er vor der Ohnmacht den Namen "Kira" erwähnt hat. Während des Flugs ins BWK spekuliert Blank, dass die Einkäufe des Patienten vermuten lassen, dass zuhause ein Kind auf ihn wartet. Nachdem Jürgen im Schockraum eingeliefert ist, alarmiert Blank die Polizei, mit der dringenden Bitte, nach der Adresse von Jürgen zu fahnden.
