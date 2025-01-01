Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 23: Zuckerkrank und unauffindbar
23 Min.Ab 12
Eine Unfallfahrerin verschwindet auf mysteriöse Art und Weise aus ihrem Pkw. Wollte sie Unfallflucht begehen? Oder gab es einen Unfallgegner, der sie gar verschleppt hat? Für die Kommissare der Vermisstenstelle beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Vermisste ist zuckerkrank und ihre letzte Insulin-Ration längst überfällig.
