Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 28: Schüler allein zu Haus
23 Min.Ab 12
Ein Einsatz wegen Ruhestörung durch Jugendliche entpuppt sich als mysteriöser Vermisstenfall: Der beliebte Lehrer Peter Teuber ist mitten in der Nacht spurlos von einer Schülerparty verschwunden. Steckt ein ehemaliger Schüler dahinter, der wegen ihm von der Schule geflogen ist? Oder ist der Lehrer, der zuletzt angespannt wirkte, sogar freiwillig untergetaucht? Als ein anrüchiges Foto einer Schülerin auftaucht, nimmt der Fall plötzlich eine unvorhergesehene Wendung.
