Die Ruhrpottwache
Folge 10: Der Fluch des Geldes
43 Min.Ab 12
Via Polizeifunk haben die Kommissare von einem Hotelüberfall ganz in der Nähe gehört. Am Hotel angekommen hören sie dumpfe Hilfeschreie einer Frau, die scheinbar aus der Küche kommen ... - Die Polizisten werden zu einem Haus gerufen, in dem eine Kundin von einem Maler sexuell belästigt wurde. Vor Ort werden die Beamten Zeuge einer heftigen Auseinandersetzung, bei der der Ehemann der Kundin auf den Malerlehrling losgeht.
