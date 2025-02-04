Die Ruhrpottwache
Folge 15: Fortsetzung folgt
43 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem ehemaligen Entführungsopfer gerufen: Zuhause allein hört die Frau verschiedene Geräusche, die darauf hinweisen, dass sich jemand im Haus befindet. Auch nach mehrmaligem Rufen macht sich niemand bemerkbar. Beim Betreten des Wohnzimmers fällt ihr die DVD-Fernbedienung auf, die auf dem Boden liegt. Als sie auf "Play" drückt, werden schreckliche Erinnerungen wach ...
