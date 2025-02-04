Die Ruhrpottwache
Folge 6: 11-Jähriger mit Gras erwischt
43 Min.Ab 12
Die Streifenbeamten werden zu einer Bushaltestelle gerufen. Eine Fahrkarten-Kontrolleurin hält einen Jungen auf, der beim Anblick des Streifenwagens fliehen will. Als sich ein Passant einmischt, zückt sie das Pfefferspray! - Eine junge Frau in Unterwäsche taumelt über einen Balkon. Offensichtlich ist sie völlig benommen und droht hinunterzustürzen. - Randale im Hotel: Eine heftige Auseinandersetzung zwischen einem Gast und dem Hotelbesitzer eskaliert!
