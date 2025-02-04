Die Ruhrpottwache
Folge 3: Blut ist im Schuh
43 Min.Ab 12
Die Streifenbeamten regeln an einer Kreuzung in der Nähe einer Schule gerade den Verkehr, als plötzlich eine Rollerfahrerin um die Kurve in eine kleine Straße biegt und schwer stürzt. - Die Polizisten werden zu einem Grillplatz gerufen, auf dem es offenbar eine lautstarke Auseinandersetzung gibt. Dort angekommen, erwartet die Polizisten das pure Chaos: Ein kleines Mädchen krümmt sich vor Bauchschmerzen, ein wütender Mann schreit eine Frau an und fängt an zu randalieren!
