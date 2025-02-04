Die Ruhrpottwache
Folge 29: Baby mit Blaulicht
43 Min.Ab 12
Es wird nach einem Pkw gefahndet. Der Fahrer steht unter Verdacht, eine Frau bei sich im Fahrzeug gefangen zu halten. An einer Baustellenampel entdecken die Polizisten den gesuchten Wagen, der soeben ein Blaulicht auf sein Autodach gesetzt hat und davon rast. - Eine junge Frau wird bewusstlos im Park von ihrer Mutter und ihrer Tante gefunden. Beim Auffinden kniete ein Mann über ihr, den die Frauen mit vereinten Kräften in ein Dixi-Klo sperren konnten.
