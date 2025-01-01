Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 31
Folge 31: Auf den Zahn gefühlt

43 Min.Ab 12

Eine Putzfrau entdeckt den Safe einer Geschäftsführerin, der offensichtlich geknackt und ausgeräumt wurde. Beunruhigt geht sie zum offenen Fenster und kann noch sehen, wie sich eine maskierte Person abseilt. Plötzlich stehen zwei Polizisten vor ihr. - Die Kripobeamten werden von den Polizisten zu einem Schulhof gerufen. Vor Ort ist ein Mädchen in Unterwäsche an eine Mauer gefesselt, über sie wurde ein mehrfarbiges Graffiti gemalt.

