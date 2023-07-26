Staffel 1Folge 5vom 26.07.2023
Folge 5: Hochstapeln und tief fallen bei der Pyramide
93 Min.Folge vom 26.07.2023Ab 12
Bei der Pyramide spielen Promis und Kandidat:innen Seite an Seite. Wenn es um den verlockenden Geldgewinn und die Spieler:innenehre geht, kann es auch mal laut werden. Die Prominenten geben wirklich alles, um ihren Team-Partner:innen das vielversprechende Spiel an der Pyramide zu sichern. Bringen Verona Pooth, Panagiota Petridou, Wotan Wilke Möhring und Ralf Schmitz den Kandidat:innen Glück und Groschen?
