Die SAT.1 Kult-Show-Wochen

SAT.1 Staffel 1 Folge 8 vom 07.04.2024
Dating Game: Wer sichert sich das Date hinter der unverzichtbaren Wand?

Dating Game: Wer sichert sich das Date hinter der unverzichtbaren Wand?Jetzt kostenlos streamen

Die SAT.1 Kult-Show-Wochen

Folge 8: Dating Game: Wer sichert sich das Date hinter der unverzichtbaren Wand?

99 Min. Folge vom 07.04.2024 Ab 12

Die Mutter aller Datingshows mit Susis Kultstimme ist zurück! Und die unverzichtbare Wand, die die Flirtwilligen voneinander trennt. Wer kann sich noch daran erinnern? In mehreren Runden versuchen drei Flirtwillige den oder die Single auf der anderen Seite der Wand einzig und allein mit Worten von sich zu überzeugen. Wer kann die Konkurrenz ausschalten und erhält das Date hinter der bekannten Wand?

