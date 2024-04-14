Staffel 1Folge 9vom 14.04.2024
Dating Game: Wer kann die Dating-Wand überwinden?Jetzt kostenlos streamen
Die SAT.1 Kult-Show-Wochen
Folge 9: Dating Game: Wer kann die Dating-Wand überwinden?
97 Min.Folge vom 14.04.2024Ab 12
Weiter geht's mit einer neuen Runde des Kultspiels Dating Game! Drei Flirtwillige versuchen wieder den Single hinter der allbekannten Wand von sich zu überzeugen. Wer die Konkurrenz ausstechen kann, erhält das Date und sieht sein Match, wenn sich die Wand geöffnet hat, zum ersten Mal.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick