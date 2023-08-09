Staffel 1Folge 6vom 09.08.2023
Folge 6: Jeopardy - Wer fragt, gewinnt!
92 Min.Folge vom 09.08.2023Ab 12
Retro-Liebhaber:innen aufgepasst - die berühmte Kult-Show Jeopardy ist zurück und stellt so einiges auf den Kopf! Denn hier gibt es für die richtigen Antworten keine Punkte. Nur wer bei den "SAT.1 Kult-Show-Wochen" die korrekten Fragen stellt, kann den fetten Gewinn absahnen. Welche:r Kandidat:in weiß viel und kann noch mehr Fragen stellen?
