Babyglück für Tarek und ChristinaJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 1: Babyglück für Tarek und Christina
20 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6
Tarek und Christina wittern ein gutes Geschäft in Kalifornien. Für 250.000 Dollar kaufen sie ein vielversprechendes Objekt in Whittier. Doch wird sich die Investition am Ende wirklich lohnen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Discovery Media Ventures Ltd., Bildrechte: 2019, Discovery, Inc. All Rights Reserved./
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren