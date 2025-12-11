Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Badezimmer-Challenge

Puls8 HDStaffel 5Folge 7vom 11.12.2025
Die Badezimmer-Challenge

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 7: Die Badezimmer-Challenge

21 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6

Tarek und Christina sind heute in Anaheim Hills, um sich eine aussichtsreiche Immobilie anzusehen. Die beiden bezahlen 425.000 Dollar und beginnen sofort mit den Umbaumaßnahmen. In der Küche stoßen sie dabei auf eine komplett verschimmelte Wand. Doch das ist nicht ihr einziges Problem: Die Überprüfung des Dachs bringt ihren Zeitplan gehörig durcheinander.

