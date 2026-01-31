Das Haus mit 1000 TürenJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 4: Das Haus mit 1000 Türen
21 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 6
Nach der Besichtigung einer vielversprechenden Immobilie in Whittier, Kalifornien, sind sich Tarek und Christina sicher, dass sie hier mit wenig Aufwand eine Menge Geld verdienen können. Doch wird dieser Plan am Ende auch aufgehen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren