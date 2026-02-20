Die WWE-Schatzjäger
Folge 4: Bret "Hitman" Hart
40 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Bret "Hitman" Hart zählt zu den erfolgreichsten und populärsten Wrestlern aller Zeiten. Die WWE-Schatzjäger wollen die Karriere des Sportlers entsprechend würdigen und machen sich auf die Suche nach legendären Erinnerungsstücken. Booker T hat es vor allem auf die Jacke abgesehen, die Bret beim Wrestlemania VIII getragen hat und die dem Sportler gestohlen wurde.
