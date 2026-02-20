Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die WWE-Schatzjäger

Bret "Hitman" Hart

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 4vom 20.02.2026
Bret "Hitman" Hart

Bret "Hitman" HartJetzt kostenlos streamen

Die WWE-Schatzjäger

Folge 4: Bret "Hitman" Hart

40 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Bret "Hitman" Hart zählt zu den erfolgreichsten und populärsten Wrestlern aller Zeiten. Die WWE-Schatzjäger wollen die Karriere des Sportlers entsprechend würdigen und machen sich auf die Suche nach legendären Erinnerungsstücken. Booker T hat es vor allem auf die Jacke abgesehen, die Bret beim Wrestlemania VIII getragen hat und die dem Sportler gestohlen wurde.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die WWE-Schatzjäger
ProSieben MAXX
Die WWE-Schatzjäger

Die WWE-Schatzjäger

Alle 1 Staffeln und Folgen