Die WWE-Schatzjäger
Folge 9: The Miz
39 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Der ehemalige Reality-Star Michael Mizanin mischt seit 2004 die Welt des Wrestlings auf. Anfangs hat er wenig Aussicht auf Erfolg, arbeitet sich im Laufe der Jahre aber zum absoluten Champion hoch, dem es Spaß macht, die Menschen zu provozieren. Booker T trifft sich mit dem Athleten, um mit ihm über seine kultigsten Erinnerungsstücke zu sprechen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick