Die WWE-Schatzjäger

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 05.03.2026
Folge 9: The Miz

39 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Der ehemalige Reality-Star Michael Mizanin mischt seit 2004 die Welt des Wrestlings auf. Anfangs hat er wenig Aussicht auf Erfolg, arbeitet sich im Laufe der Jahre aber zum absoluten Champion hoch, dem es Spaß macht, die Menschen zu provozieren. Booker T trifft sich mit dem Athleten, um mit ihm über seine kultigsten Erinnerungsstücke zu sprechen.

ProSieben MAXX
