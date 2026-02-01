Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die WWE-Schatzjäger

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 7vom 27.02.2026
Folge 7: Trish Stratus, Alundra Blayze

38 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Booker T und Lita sprechen mit Trish Stratus über die wichtige Rolle der Frauen zur Zeit der "Attitude Era". Die beiden Wrestlerinnen blicken auf ihre gemeinsame Zeit im Ring zurück und versuchen, die Krone der Legende Mae Young zu finden. Außerdem trifft sich Mick Foley mit Alundra Blayze und spricht mit ihr über den berüchtigten Titelgürtel.

