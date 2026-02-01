Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kurt Angle

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 27.02.2026
Folge 6: Kurt Angle

40 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Bereits als Jugendlicher feiert Kurt Angle Erfolge als Ringer und nimmt sogar an den Olympischen Spielen teil. Später wendet er sich dem Wrestling zu und wird zum absoluten Superstar. Booker T, Mick Foley und Lita begeben sich auf die Suche nach legendären Erinnerungsstücken seiner Karriere, wie den winzigen Cowboyhut oder den berühmten Milchtruck.

ProSieben MAXX
