Ungeschönt und ehrlich - Das wahre Dinner Duell
DINNER DUELL
Folge 10: Ungeschönt und ehrlich - Das wahre Dinner Duell
24 Min.Ab 6
Signature Dish, lange Drehtage und echte Emotionen: In dieser BTS-Folge seht ihr, wie diskutiert, geplant und improvisiert wird. Was macht das Team hinter der Kamera? Wann wird's laut am Set? Und welche Sprüche fliegen wirklich, wenn die Nerven blank liegen? Zwischen Küchenchaos und Kameras bekommt ihr einen ehrlichen Einblick in den Drehalltag - und erlebt die Jungs so nah und ungefiltert wie nie.
