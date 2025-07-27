CrispyRob von Aachen bis MannheimJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 3: CrispyRob von Aachen bis Mannheim
32 Min.Ab 6
CrispyRob geht auf Genussreise von Aachen bis Mannheim und taucht in drei völlig unterschiedliche kulinarische Welten ein. Von leicht und modern über authentisch bis hin zu kreativ und verspielt - jede Location hat ihren eigenen Stil. Jetzt heißt es: Auswählen, wem er im Battle sein Vertrauen schenkt.
