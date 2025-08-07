Max möchte mit Soul Food punktenJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 7: Max möchte mit Soul Food punkten
51 Min.Ab 6
Max serviert in einem Restaurant, das zu ihm passt wie die Faust aufs Auge - gemütlich, kreativ und mit eigener Note. An welches Gerichtdenkt man, wenn man an Max denkt? Der Abend hält Höhen und Tiefenbereit, besondere Stimmung, ehrliche Reaktionen - und am Ende ein Dinner, das in Erinnerung bleibt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick