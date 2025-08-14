Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DINNER DUELL

Zurück am Tisch - Die große Recap-Folge

JoynStaffel 4Folge 11
Zurück am Tisch - Die große Recap-Folge

Zurück am Tisch - Die große Recap-FolgeJetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 11: Zurück am Tisch - Die große Recap-Folge

52 Min.Ab 6

In Staffel 4 ging's in die Restaurants - und vieles lief anders als sonst! Rob, Bernd, Max & Sturmi schauen zurück auf die große "Restaurant Edition" von Dinner Duell. Es wird geklärt, diskutiert und Tacheles geredet: Was lief gut? Was hat genervt? Und wie fair waren eigentlich die Bewertungen? Hier kommt alles auf den Tisch.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

DINNER DUELL
Joyn
DINNER DUELL

DINNER DUELL

Alle 4 Staffeln und Folgen