Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Folge 5

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Folge 5: Folge 5

46 Min.Ab 6

Das Afrika-Abenteuer von Dr. Dreesen und Klaus geht zu Ende, aber bevor sie abreisen, stehen noch ein paar Tiere auf ihrer Liste: Namibische Pferde, Elefanten und der afrikanische Wildhund sind dem Doc besonders wichtig. Deshalb geht es noch auf einen letzten Abstecher in den Etosha Nationalpark und das Erindi Reservat. Ob sie es schaffen, noch alle Tiere zu sehen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!
SAT.1 GOLD
Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Alle 2 Staffeln und Folgen