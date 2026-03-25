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$HZ wir müssen reden

Weiß man da mehr mit Samuskleinewelt

Studio BummensStaffel 2026Folge 43vom 25.03.2026
Weiß man da mehr mit Samuskleinewelt

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Folge 43: Weiß man da mehr mit Samuskleinewelt

106 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Für diese Folge wurden wirklich keine Kosten und Mühen gescheut (mehrere Flüge und diverse Hotelzimmer), damit sich heute mal wirklich die Frage gestellt werden kann: Weiß man da mehr? Zu Gast ist niemand Geringeres als Samuskleinewelt, und glaubt uns, es gab so einiges zu besprechen!

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