Bayern-maxxing mit DjAtze3000Jetzt kostenlos streamen
$HZ wir müssen reden
Folge 55: Bayern-maxxing mit DjAtze3000
112 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Okay Leute, ihr müsst Kim weder auf der Straße ansprechen noch ihr an die Business-Mail schreiben, dass ihr sie unbedingt im Podcast haben wollt. Denn heute ist es endlich so weit: TikTok-Queen und Bayern-Spokesperson DjAtze3000 hat den weiten Weg aus München auf sich genommen, um mit Kim eine Folge aufzunehmen. Viel Spaß damit!
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