Diva Face of mit Désirée NickJetzt kostenlos streamen
$HZ wir müssen reden
Folge 48: Diva Face of mit Désirée Nick
126 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
"Achtung Diva-Alert! Désirée Nick hat es raus aus Berlin Charlottenburg und rein ins Studio geschafft, um mit Kim über Reality TV, starke Frauen in und außerhalb der Öffenlichtkeit und ihre zahlreichen Erzfeinde zu sprechen. Viel Spaß heim hören!
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick