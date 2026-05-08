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$HZ wir müssen reden

Diva Face of mit Désirée Nick

Studio BummensStaffel 2026Folge 48vom 08.05.2026
Diva Face of mit Désirée Nick

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Folge 48: Diva Face of mit Désirée Nick

126 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

"Achtung Diva-Alert! Désirée Nick hat es raus aus Berlin Charlottenburg und rein ins Studio geschafft, um mit Kim über Reality TV, starke Frauen in und außerhalb der Öffenlichtkeit und ihre zahlreichen Erzfeinde zu sprechen. Viel Spaß heim hören!

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