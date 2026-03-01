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Downton Abbey

Hochzeit auf Downton

NBCUniversalStaffel 3Folge 1vom 01.03.2026
Hochzeit auf Downton

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Downton Abbey

Folge 1: Hochzeit auf Downton

67 Min.Folge vom 01.03.2026

Ein Besuch bei seinem Anwalt in London hält für Lord Robert Crawley schlechte Nachrichten bereit. Auf Grund einer Fehlinvestition steht das finanzielle Überleben von Downton Abbey auf dem Spiel. Dabei steht bereits die nächste große Ausgabe an: Mary und Matthew werden endlich heiraten. Zu den Festlichkeiten reist auch hoher Besuch aus den USA an, Coras Mutter Martha.

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