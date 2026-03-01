Downton Abbey
Folge 3: Scherbenhaufen
48 Min.Folge vom 01.03.2026
Die Hochzeit von Mary und Matthew soll nicht die einzige Trauung in diesem Jahr auf Downton Abbey bleiben: Auch Edith und ihr Verlobter Sir Anthony Strallan planen sich das Ja-Wort zu geben. Derweil sieht sich die Familie Crawley schon mal nach einem kleineren Anwesen um. Doch in letzter Minute trifft Matthew eine Entscheidung, die den Fortbestand von Downton Abbey sichert.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick