Downton Abbey
Folge 4: Flucht nach Downton
48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Nach der geplatzten Hochzeit zwischen Edith und Sir Anthony Strallan kehrt erst einmal wieder Ruhe auf dem Anwesen ein. Edith möchte sich aber nicht mit ihrer Rolle abgeben und engagiert sich politisch; etwas, was ihr Vater nicht gerne sieht. Doch ein anderer Vorfall bereitet ihm noch viel größere Sorgen: Tom Branson musste nach einem Anschlag aus Irland nach Downton Abbey fliehen, seine hochschwangere Frau Sybil folgt einen Tag später.
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved