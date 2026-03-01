Downton Abbey
Folge 6: Entfremdung
48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Nach dem Tod ihrer Tochter Sybil droht auch die Ehe zwischen Lord Robert und Lady Cora zu zerbrechen. Cora macht ihrem Ehemann diesbezüglich schwere Vorwürfe. Währenddessen versucht Sybils Witwer, Tom Branson, seinen neuen Platz in der Familie Crawley zu finden. Mit seinem Wunsch, seine Tochter katholisch taufen zu lassen, stößt er schon mal auf wenig Gegenliebe.
