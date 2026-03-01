Zum Inhalt springenBarrierefrei
Downton Abbey

Entfremdung

Staffel 3Folge 6vom 01.03.2026
Entfremdung

Downton Abbey

Folge 6: Entfremdung

48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Nach dem Tod ihrer Tochter Sybil droht auch die Ehe zwischen Lord Robert und Lady Cora zu zerbrechen. Cora macht ihrem Ehemann diesbezüglich schwere Vorwürfe. Währenddessen versucht Sybils Witwer, Tom Branson, seinen neuen Platz in der Familie Crawley zu finden. Mit seinem Wunsch, seine Tochter katholisch taufen zu lassen, stößt er schon mal auf wenig Gegenliebe.

NBCUniversal
