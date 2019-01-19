Aller Anfang ist schwer - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Dr. Klein
Folge 2: Aller Anfang ist schwer - Teil 2
Der Zustand der an Kinderdemenz erkrankten Nora verschlechtert sich zusehends. Dr. Valerie Klein hofft, eine Lösung zu finden, wissend, dass ihr - und Nora - nicht viel Zeit bleibt. Luna Haller ist unzufrieden - sowohl mit ihrer Beziehung zu Dr. Schick als auch mit ihrer Situation in der Klinik, wo sie sich mehr und mehr von Prof. Gül gemobbt fühlt. Als sie erfährt, dass Noras Vater ob ihres Zustands seinen Job aufgibt, wächst in ihr ein Gedanke. Patrick leidet unter der Trennung von seinem Freund Kaan und lenkt sich ab, indem er mit Carolins und Volkers Hilfe einen Truck für den Stuttgarter Christopher Street Day herrichtet. Dort lernt er den attraktiven Chris Brandt kennen. Carolin ist sicher, dass das der Mann fürs Leben ihres besten Freundes werden wird. Beide ahnen nicht, dass Chris ein düsteres Geheimnis hat.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick