In der Zwickmühle - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Dr. Klein
Folge 6: In der Zwickmühle - Teil 1
Bei der Untersuchung des 15-jährigen Sven Pauly erstarren alle - denn er hat ein tätowiertes Hakenkreuz auf dem Rücken und macht auch sonst kein Geheimnis aus seiner rechten Gesinnung. Sven hatte vor Jahren Leukämie, Dr. Klein diagnostiziert einen Rückfall. Es stellt sich heraus, dass er eine Stammzellenspende benötigt - und ausgerechnet Schwester Martha Obongo als Spenderin infrage käme. Diese steht nun vor einer schweren Entscheidung: Möchte sie wirklich jemandem Stammzellen spenden, wenn sie weiß, dass derjenige sie wegen ihrer Hautfarbe ablehnt? Volker Beier fiebert seiner Vernissage in der Galerie Lang entgegen. Nur mühsam kann Valerie ihn überzeugen, auch ihren Vater einzuladen; Volker befürchtet, dass Peter Wagner in einem dementen Schub den Abend sprengen könnte. Die Ausstellungseröffnung endet tatsächlich in einem Fiasko - allerdings nicht wegen Peter. Patrick schwebt im siebten Himmel: Chris hat ihn gebeten, zu ihm zu ziehen. Das Glück ist allerdings nur von kurzer Dauer, denn Patrick findet heraus, dass Chris Wirtschaftsprüfer ist und die Rosensteinklinik privatisiert werden soll. Spielt Chris ein falsches Spiel und hat sich nur an ihn rangemacht, um an interne Informationen über die Klinik zu kommen?
