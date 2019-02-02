Dr. Klein
Folge 4: Fragen
Volker Beier bekommt Besuch von seiner Ex-Freundin Vero, die immer noch Interesse an ihm zu haben scheint. Valerie Klein spürt ein Gefühl, das sie lange nicht mehr kannte: Eifersucht! Die 14-jährige Lara Sommerfeld wird in die Klinik eingeliefert - die Influencerin glaubt, dass sie einen Herzinfarkt hatte. Valerie ist sich sicher, dass die Ursache woanders liegen muss. Die Wahrheit ist für alle überraschend. Bernd möchte, dass sich seine Mutter und Martha besser kennenlernen, damit die Animositäten auf beiden Seiten abgebaut werden. Er ahnt nicht, dass Grit sie bereits instruiert hat, wie diese sich an dem Abend verhalten soll, um ihn zu einem Fiasko werden zu lassen - allerdings mit einem für Grit unerwarteten Ergebnis. Dr. Schick merkt unterdessen mehr und mehr, wie unsicher Dr. Schmidt-Chen, die neue Assistenzärztin, ist. Ist der Beruf des Arztes wirklich das Richtige für sie?
