Dr. Klein
Folge 8: Unter Verdacht
Valerie Klein und ihre Schwester Carolin sind der festen Überzeugung, dass Gundula einen Liebhaber hat - zu oft schleicht sie sich mit fadenscheinigen Erklärungen aus dem Haus. Sie nutzt jede Gelegenheit, um Zeit ohne Peter verbringen zu können. Aber sollen Valerie und Carolin ihrem Vater wirklich die Wahrheit sagen? Susanne Gerhardt ist sicher, dass ihre Tochter Lisa um Aufmerksamkeit heischt und Krankheitssymptome vortäuscht. Deshalb bringt sie sie zur Untersuchung in die Rosenstein-Klinik. Zu ihrer Verwunderung trifft sie dort auf Dr. David Schick - den sie als Klientin aus seiner Zeit als Escort kennt. Susanne möchte an die alten Zeiten anknüpfen, was David ablehnt. Doch plötzlich steht er aus einem anderen Grund im Zentrum der Aufmerksamkeit: Lisa behauptet, bei einer Untersuchung von ihm sexuell belästigt worden zu sein.
