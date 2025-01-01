Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Der X-Punkt

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 11
Der X-Punkt

Der X-PunktJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 11: Der X-Punkt

45 Min.

Patricia und Paul führen eine Beziehung, die sich ausschließlich auf Sex beschränkt. Sandra sucht zwar eher die große Liebe, aber appetitlich findet sie Paul trotzdem. Als Patricia ihr erzählt, wie fabelhaft ihr Lover ihren X-Punkt trifft, ist Sandra schon etwas neidisch. Am nächsten Morgen flirtet Sandra im Stehcafé mit einem Jogger am Nebentisch - bis Felix auftaucht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
SAT.1 emotions
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen