SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 5vom 17.08.2023
46 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12

Frank Vanderheiden möchte einen Adelstitel, da er sich davon bessere Geschäfte verspricht. Um seinem Freund einen Gefallen zu tun, trifft Felix sich mit dem Titelhändler Dr. Guntbert Immerschön von Wiesel zu Ansbach, um die Vertragsdetails auszuhandeln. Der Deal scheitert jedoch am Kleingedruckten, denn Bedingung für die Adoption ist die Hochzeit mit einer Adeligen.

