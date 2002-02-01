Ein Fall für Zwei
Folge 12: Ein schändlicher Plan
Dr. Lessing kommt aus beruflichen Gründen immer weniger zum Tennisspielen, möchte aber den Kontakt zu seinen Clubfreunden nicht ganz verlieren. Vielleicht deshalb und aus wohltätigen Gründen ersteigert er bei einer Abendveranstaltung den Tropenhelm seines langjährigen Clubpräsidenten. Zum Trost für den "unterlegenen" Mitbieter Kurt Dobler, nimmt er ihn auf dem Heimweg mit, um ihn bei sich zu Hause abzusetzen. Als Dobler sein Grundstück betritt, springt ihm sein Hund Dany entgegen, um ihm eine Leiche zu zeigen. Wenige Schritte von seiner Haustür entfernt liegt Lena Schulte, die Chefin des Modehauses Schulte, bei dem seine Frau zur Aufbesserung ihres schmalen Budgets als Buchhalterin arbeitet. Fassungslos betritt Dobler das Haus und weckt seine betrunkene Frau Herta. Am nächsten Morgen wendet sich Dobler an Dr. Lessing. Er bittet ihn, seine Frau am Nachmittag zum Verhör ins Polizeipräsidium zu begleiten, weil sie offenbar verdächtigt wird, ihre Chefin beim Verlassen des Hauses von hinten mit einem schweren Gegenstand erschlagen zu haben. Da die Aussagen der offenbar unter Schock stehenden Beschuldigten unergiebig sind und Gefahr im Verzug ist, geht Dr. Lessing gleich selbst zum Modehaus Schulte. Dort nimmt ihm Gert Schrewe, der zehn Jahre jüngere Lebensgefährte und etwas undurchsichtige Chefdesigner der Ermordeten, jeden Wind aus den Segeln. Offenbar hat Herta Dobler ihre Vertrauensstellung in der Buchhaltung missbraucht, um 400000 Euro für sich abzuzweigen.
