Tödliche SchnappschüsseJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 4: Tödliche Schnappschüsse
Besondere Gefahr droht, wenn sich Matula ernsthaft verliebt. Seine attraktive, lebenslustige und nicht mehr ganz junge Kollegin Marion de Winter erwidert seine Gefühle und findet, dass es "richtig nett klingt", als ihm in Bezug auf sie das Wort "meine Frau" herausrutscht. So zögert er auch keine Sekunde, als Marion ihn bittet, sie bei ihrem nächsten Einsatz als Detektivin ein wenig zu unterstützen. Matula soll in einer Table-Dance-Bar nur ein paar Fotos von ihr und dem Prominenten Karl Friedrich von Bernheim schießen, die dessen Bereitschaft zu ehewidrigen Handlungen eindeutig belegen. Durch einen Bedienungsfehler an der hochmodernen Kamera löst sich am schummrigen Ort des Geschehens im entscheidenden Augenblick von Zudringlichkeit ein verräterischer Blitz. Matula entzieht sich durch Flucht den vermutlichen Prügeln des auf Paparazzi sehr schlecht zu sprechenden Adligen. Nur dem Umstand, dass am Nebentisch zufällig ein kräftiger Polizist saß, verdankt Marion, dass sie als potentieller Lockvogel des Fotografen halbwegs verschont bleibt. Als Marion die Fotos noch in derselben Nacht dem bedenkenlosen Klatschjournalisten Dirk Heise vorbeibringt, macht Matula "seiner Frau" klar, dass er unfreiwillig Dienste geleistet hat, die mit der Berufsehre eines Detektivs nicht zu vereinbaren sind. Nach einer romantischen Versöhnung fahren sie wegen des von Marion vergessenen Handys noch einmal zu Heise zurück. In diesem Augenblick werden sie entsetzt Zeugen, wie Heise von seinem Balkon im sechsten Stock stürzt und stirbt.
