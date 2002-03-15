Ein Fall für Zwei
Folge 13: Im Koma
Zwei aufmerksame Polizisten sehen beim Durchstreifen des Bahnhofsviertels spätabends noch Licht in den hinteren Räumen der Gallus-Apotheke, obwohl diese keinen Nachtdienst hat. Durch den Hausflur und die von einer flüchtigen Person offen gelassenen Hintertür gelangen sie in das Geschäft und entdecken einen Mann, der von Schüssen getötet wurde. Kurze Zeit später läutet es an Matulas Wohnungstür. Dr. Lessing verabschiedet sich, weil er spürt, dass die etwas verstört wirkende abendliche Besucherin mit Matula alleine sein möchte. Offenkundig hatte Andrea schon wieder Ehestreit und sucht Trost bei ihrem Freund Josef. Am nächsten Morgen werden die beiden unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das von Andrea widerrechtlich im Hof geparkte Auto hat Hauptkommissar Allberg dazu verholfen, die verschwundene Ehefrau des in seiner Apotheke erschossenen Paul Palmert zu finden. Da Matula und Andrea einander schon vor zehn Jahren - und vor ihrer Ehe mit Palmert - lieben gelernt haben und sie auf ihn in der vergangenen Nacht auch nicht andeutungsweise den Eindruck einer Mörderin gemacht hat, verbürgt er sich gegenüber Dr. Lessing, dass der von Allberg verfolgte Verdacht gegen sie absurd ist.
