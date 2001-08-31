Ein Fall für Zwei
Folge 7: Schulschluss
Nach Schulschluss kommt es auf dem Pausenhof eines Frankfurter Gymnasiums beinahe zu einer Messerstecherei zwischen dem Abiturienten David Jannings und seinem besten Freund Robert Dennert. Martin Kurtz - der mit beiden befreundet ist - kann in letzter Sekunde eine Katastrophe verhindern. Wenige Stunden später wird der 19-jährige Robert auf dem Hinterhof des angesagten House-Clubs "Jungle" mit einem Ziegelstein erschlagen. Da David nur wenige Minuten vor der Entdeckung des Toten den Club fluchtartig verlassen haben soll, glaubt Kommissar Dietz mit David Jannings den Täter gefasst zu haben. Denn seine Ermittler haben nicht nur Spuren eines Kampfes, sondern an seiner Kleidung auch Blut des Mordopfers festgestellt. Alles spricht dafür, dass es bei der Auseinandersetzung um Drogen ging, denn der Jugendtreffpunkt ist dem Rauschgiftdezernat als Umschlagplatz einer neuen Dealergeneration bekannt. Um ihrem jungen Mandanten zu helfen, befassen sich Rechtsanwalt Dr. Markus Lessing und Matula zunächst mit dem Umfeld des Toten. Dabei machen sie einige interessante Entdeckungen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick