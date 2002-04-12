Zum Schweigen verurteiltJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 1: Zum Schweigen verurteilt
Bernd Tillmanns Vater hat als Hersteller von Herrenoberbekleidung ein beachtliches Vermögen erworben. Selbst Rechtsanwalt Dr. Lessing trägt einen Anzug der Marke Tillmann. Doch Bernd hat sein Lebensziel auch mit 25 Jahren noch nicht gefunden, weil seine Konzentration auf das Studium der Jurisprudenz vom "süßem Leben" mit attraktiven Damen und Rauschmitteln nachhaltig erschwert wird. Mit seinem etwas undurchsichtigen Freund Thommy landet er eines Abends in einem feineren Club, in dem die wohl proportionierte 20-jährige Corinna auf der Tanzfläche alle Blicke auf sich zieht. Die Gelegenheit für Bernd scheint günstig, da sich Corinna offensichtlich gerade von ihrem zehn Jahre älteren Freund, dem Galeristen Stefan, trennen will. Als Bernd all seinen Charme aufbietet, um Corinna für sich einzunehmen, trifft er auf ungewohnt intelligenten und harten Widerstand, da sie ihn aus einer Fernsehsendung über reiche Söhne kennt und keine Lust hat, allzu schnell auf seiner Strichliste zu landen. Als Corinna den Club - ohne ihre Freundin Iris - verlässt, gelingt es Bernd dann doch, Corinna in seinen schwarzen BMW zu plaudern. Wenig später unterbricht Bernd seine Fahrt, um mit Corinna ein paar Schritte durch den Park zu gehen, freilich auch, um ihr körperlich näher zu kommen. Die Situation eskaliert rasch zu einer blutigen Auseinandersetzung, an deren Ende er Corinnas Schreie - mit denen sie einen entfernt vorbeirollenden Radfahrer um Hilfe ruft - dadurch beendet, dass er ihr die Gurgel zudrückt.
