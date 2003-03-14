Ein Fall für Zwei
Folge 9: Erics Tod
Bevor Sonja von London kommend weiter nach Nepal fliegt, um dort mit dem Rucksack zu wandern, möchte sie - nach langer Trennung - in Frankfurt zwei schöne Tage mit ihrem Vater Rechtsanwalt Dr. Lessing verbringen. Doch während sie sich in seiner Wohnung häuslich einrichtet und mit ihrer Freundin in Australien telefoniert, arbeitet ihr Vater noch in seiner Kanzlei. Denn erst jetzt bekommt sein betuchter Mandant, der Nachtclubbesitzer Armin Steiner, von Matula die gewünschten Beweise vorgelegt. Aus Matulas Fotos geht hervor, dass Steiners Tochter Vanessa von ihrem Herzbuben Eric Kunzmann - der wegen seines kleinen Programm-Kinos in Schulden steckt - dazu missbraucht wurde, an eines der wertvollen Gemälde in der Villa zu gelangen, in der Steiner mit seinem Bruder Bruno lebt. Steiner verabschiedet sich rasch und entbindet Dr. Lessing in überraschend harter Weise jeder weiteren Mühe in dieser Angelegenheit. Dr. Lessing wittert plötzlich ernste Gefahr für Eric und versucht, ihn auf dem Heimweg zu warnen. Doch der hat sein Kino bereits verlassen. Wenig später wird ein junger Mann über das Geländer einer Straßenbrücke gestoßen und fällt direkt vor Lessings Wagen. Trotz der abendlichen Dunkelheit erkennt Lessing eindeutig, dass der Täter niemand anders ist als Armin Steiner. Lessing informiert die Polizei und Matula, der zu dem von ihm gerade erst ermittelten Versteck des gestohlenen Gemäldes eilt, um Lessings Glaubwürdigkeit zu untermauern. Noch in der Nacht wird Steiner wegen Mordes an Eric Kunzmann festgenommen. Aus dem Gefängnis heraus versucht Steiner schon am folgenden Tag, Dr. Lessing zum Widerruf seiner zu Protokoll gegebenen Aussage gegen ihn zu bewegen: Als Lessing seine Tochter zum Flughafen bringt und ihr Gepäck dort in der Tiefgarage auslädt, kann er trotz massivsten Einsatzes seiner Kräfte nicht mehr verhindern, dass seine geliebte Sonja als Geisel entführt wird.
