Ein Fall für Zwei
Folge 14: Doppelmord
Matula staunt nicht schlecht, als ihm sein ehemaliger Kollege Herbert Schulze in Fritzis Kneipe erzählt, er habe den Polizeidienst verlassen, um als freiberuflicher Detektiv ohne Pensionsberechtigung das "große Geld" zu machen. Noch mehr überrascht ihn, als Herbert fluchtartig das Lokal verlässt, um nicht von seinem wutentbrannt eintretenden Exkollegen Rolf Kühn gesehen zu werden. Geschockt jedoch reagiert Matula auf die Schüsse, die kurze Zeit später im nahen Park aufpeitschen. Aus seiner eigenen Waffe getroffen liegt Herbert Schulze tot im Gras. Matulas Aussage bei Kommissar Allberg belastet Rolf Kühn so sehr, dass sich dieser unter Mordverdacht Hilfe suchend an Rechtsanwalt Dr. Lessing wenden muss. Zunächst geht es um geheimnisvolle Fotos, die Schulze Minuten vor seinem Tod bei sich trug und die ihm möglicherweise zur Erpressung eines unbekannten Dritten dienen sollten. Waren sie identisch mit den Schnappschüssen, die Staatsanwalt Bode vorlegt und die Kühn bei der Übernahme eines Briefumschlags von dem schillernden Boxpromoter Dieter Breuer zeigen? Andererseits machte Schulze schon als Polizist illegale Geschäfte, die Kühn seinem Vorgesetzten Heiko Drews melden musste und die der eigentliche Grund für sein vorzeitiges Dienstende waren. Mehr entlastet wird Lessings Mandant, als Matula die von Schulze bei seinem fluchtartigen Aufbruch vergessene Zeitung genauer ansieht und die markierte Todesanzeige einer Dame namens Claudia Götz entdeckt. Matulas Besuch bei ihrem 35-jährigen Witwer wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet. Der sportliche Werner Götz hat von seiner 15 Jahre älteren Frau eine florierende Boutiquenkette geerbt und scheint mitnichten zu trauern. Zudem erfreute sich die Verstorbene als Spitzenspielerin des Tennisclubs von Dr. Lessing stabiler Gesundheit.
