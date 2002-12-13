Ein Fall für Zwei
Folge 5: Albträume
Die Blicke der Männer können sich kaum von ihr lösen, als Stefanie Wagner zum Ausgang des Frankfurter Flughafens schreitet. Weniger eindrucksvoll an der aus Wien gelandeten Dame ist nur ihr per Handschloss gesichertes Köfferchen. Zum Schutz der in ihm verborgenen Diamanten im Wert von 700.000 Euro erwartet sie ihr Lieblings-Bodyguard Josef Matula. Darüber hinaus soll er in ihrem Hotel dafür sorgen, dass der Neukunde Dr. Gamper bei Prüfung und Kauf der Edelsteine die Spielregeln einhält. So ist Matula keineswegs begeistert, als Stefanie auf dem Weg zu ihrem Hotel noch eben das Atelier der jungen Bildhauerin Verena Roth ansteuern will. Nachdem sie einander auf einer Kunstmesse kennen gelernt haben, sucht Stefanie - anlässlich des 50. Geburtstags ihres Mannes Peter Wagner - eine Skulptur für die feudale Villa in Wien. Es bleibt bei einem Kurzbesuch, so dass Matula im Hotel bald seines Amtes walten kann und den von Barkeeper Terry hergerichteten Platz für das mit Schwarzgeld abzuwickelnde Geschäft sichert. War es das professionelle Misstrauen Matulas oder war Dr. Gamper von Anfang an nicht interessiert, die funkelnden Steine rechtmäßig zu erwerben? Nach einer Anzahlung von 10000 Euro verschiebt er seinen Deal überraschend auf den nächsten Morgen.
