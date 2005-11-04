Ein Fall für Zwei
Folge 6: Zerbrochene Träume
Völlig unerwartet trifft Rechtanwalt Dr. Markus Lessing nach vielen Jahren im Gericht seinen früheren Studienfreund Dietmar Erlenkamp wieder. Nach der Trennung von seiner Frau lebt Erlenkamp nicht mehr in den USA, sondern hat seit einem halben Jahr in Frankfurt seine eigene, sehr gut laufende Kanzlei. In Feierlaune über den soeben erwirkten Freispruch lädt er Lessing spontan zu der geplanten Feier in seiner Villa ein. Doch als Lessing mit Matula am Abend dort eintrifft, ist die Partygesellschaft gerade im Begriff, sich aufzulösen. Der Gastgeber wurde wenige Minuten zuvor von der Polizei festgenommen. Erlenkamp bittet Lessing, seine Verteidigung zu übernehmen. Er soll den 19-jährigen Türken Hakan Aladag erschossen haben. Es gibt einen Zeugen für Erlenkamps Aufenthalt wenige Stunden vor dem Mord in der Wohnung des Opfers, wo es zu einer Prügelei kam. Lessing beschwört seinen Freund, ihm die Wahrheit zu sagen. Erlenkamp gibt zu, ausgerastet zu sein. Hakan war Entlastungszeuge in seinem Prozess um eine polnische Jugendgang, die mit geklautem Alkoholika gehandelt haben soll. Weil Hakan seine Finanzen mit der Aussage aufbessern wollte, kam es zum Streit. Doch Hakan sei am Leben gewesen, als er die Wohnung verließ. Matula beginnt mit den Recherchen und stößt nach kurzer Zeit auf Rätsel. Was ist für Hakans türkische Freunde so bedeutsam, dass sie in dessen polizeilich versiegelte Wohnung einbrechen, um daran zu kommen?
