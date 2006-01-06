Ein Fall für Zwei
Folge 9: Großmarktfehde
Inmitten des hektischen Betriebes am Frankfurter Großmarkt kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall. Als der türkische Gemüsehändler Deniz Demirel die sabotierte Kühlung seines Lagerraumes und die verdorbene Ware entdeckt, bezichtigt er seinen Standnachbarn Rolf Fürst der Tat. Das Traditionsunternehmen "Hundert Jahre Früchte Fürst" leidet stark unter seiner Konkurrenz. Daher glaubt Deniz, Rolf wolle die drohende Pleite nun mit illegalen Mitteln verhindern. Obwohl Rolf Fürst die Sabotage bestreitet, können erst seine Mutter Ruth und der Marktaufseher die Schlägerei stoppen. Am nächsten Tag hat der Konflikt eine andere Dimension angenommen. Verzweifelt bittet der festgenommene Deniz Dr. Lessing um Hilfe. Er soll seine Frau ermordet haben. In dem Kühlcontainer, den er ersatzweise angefordert hatte, wurde Ninel niedergeschlagen und bei Minusgraden eingeschlossen. Die Kripo hat am Tatort belastende Spuren gesichert. Auch die Aussage des Kunden Kai Sander, Deniz habe Ninel wenige Stunden vor dem Mord geschlagen, erschwert dessen Situation erheblich. Aber Demirel beteuert seine Unschuld. Ninel sei die große Liebe seines Lebens gewesen. Das habe auch Rolf gewusst, der ihn an seinem wunden Punkt treffen wollte. Lessing bittet Matula um Hilfe. Leidet sein Mandant an Verfolgungswahn oder ist etwas an dieser abenteuerlichen Theorie dran? Wollte Rolf Fürst sein Geschäft retten, indem er seinem größten Rivalen einen Schicksalsschlag zufügt?
