Ein Fall für Zwei
Folge 1: Tödliche Verbindung
Rechtsanwalt Dr. Lessing unterstützt Matulas sportliche Ambitionen und fährt ihn zu seinem Fitness-Studio. Dort angekommen scheint alles wie immer zu sein: Der Chef Wolfgang Gabor mixt und serviert Vitamindrinks, Sportler trainieren an den Geräten, und die beiden Ruderinnen Susanne Kerschner und Chrissie Thon aus dem angegliederten Ruderverein liefern sich auf den Laufbändern einen ehrgeizigen Wettkampf. Doch plötzlich bricht Susanne zusammen, wird vom Gerät geschleudert und bleibt leblos liegen. Dr. Lessing und Matula alarmieren den Notarzt und beginnen mit Wiederbelebungsversuchen. Doch die mehrfache Landesmeisterin im Rudern stirbt. Chrissie Thon ist völlig verzweifelt, und Wolfgang Gabor versucht vergeblich, seine Verlobte zu trösten. Hauptkommissar Geiger ordnet eine Obduktion zur Klärung der Todesursache an. Die Gerichtsmedizin schließt Herzversagen aus. Susanne Kerschner ist an einer Überdosis Dopingmittel gestorben. Die Substanz, die in hoher Konzentration in Susannes Körper gefunden wurde, stellt die Kripo in Chrissie Thons Wohnung sicher. Fingerabdrücke deuten darauf hin, dass Chrissie ihrer Konkurrentin die tödlichen Anabolika in ein harmloses Aufbaupräparat gemischt hat. Alle Unschuldsbeteuerungen helfen nichts. Für Kommissar Geiger hat Chrissie ihre größte Rivalin aus dem Weg geräumt, um ihre Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft zu sichern.
