Ein Fall für Zwei
Folge 11: Doppelpass
Als Matula in die Kanzlei seines Freundes Dr. Lessing gehetzt kommt, hat er Lessings nächstes Mandat schon klar gemacht. Für eine vorherige Absprache war keine Zeit, wie Fußball-Fan Matula versichert. Der Klassenerhalt der Eintracht hängt nun von Lessings Fähigkeiten als Verteidiger ab. Das große Talent Roberto Charinho sollte nach einem Probetraining unter Vertrag genommen werden. Doch nun scheint der Coup geplatzt: Letzte Nacht wurde Charinho wegen Mordverdachts festgenommen. Er soll Ute Siewert, die Zwillingsschwester seiner Managerin Heike Siewert, auf offener Straße erschossen haben. Ausgerechnet in der kurzen Zeit, in der die Schwestern als Partygag ihre Identität getauscht hatten, soll Charinho die "Falsche" getötet haben. Dr. Lessing hält diese abenteuerliche Theorie für völlig absurd. Aber Kommissar Endress weist Charinho ein Tatmotiv nach. Er hatte vor Zeugen seine Managerin lautstark für seine hohen finanziellen Verluste bei einem riskanten Börsengeschäft verantwortlich gemacht. Zudem konnte Munition in Charinhos Wohnung sichergestellt werden, die zu der unauffindbaren Mordwaffe passt. Auch Charinhos wenig überzeugendes Alibi seiner Freundin Sabine kann nicht entlasten. Als die Kripo zudem kurz darauf Charinho Anwesenheit zur Tatzeit am Tatort nachweisen kann, scheint der Täter überführt.
